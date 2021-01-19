110 случаев ненадлежащего содержания кровель домов и придомовых территорий выявили в Удмуртии. Там обнаружили скопление снега и сосульки на крышах, которые могут быть опасны для жителей. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция региона.Сотрудники инспекции за первую половину января 2021 года осмотрели более 400 многоквартирных домов и дворов. Рейды проходили в Ижевске, Можге, Воткинске, Воткинском и Завьяловском районах, а также в поселках Балезино и Игра.Виновные лица будут наказаны. Так, управляющие организации могут заплатить штрафы до 300 тыс. руб., а ТСЖ - до 50 тыс. руб.Рейды жилищной инспекции продолжатся.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске на 19 января: пасмурно и небольшой снег190 новых случаев коронавируса зафиксировали в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.