В Ижевске организован месячник льготной стерилизации (кастрации) и маркирования домашних животных, сообщает пресс-служба администрации города. С 18 января по 21 февраля любой желающий сможет прийти в любую из четырех ветеринарных клиник и сделать процедуру по доступной цене.Жители могут обратится по следующим адресам:- Центральная ветеринарная лечебница (Воткинское шоссе, 29). Телефон: 45-85-82;- Первомайская ветеринарная лечебница (ул. Красноармейская, 103а, недалеко от Центрального рынка). Телефон: 78-68-36;- Ленинская ветеринарная лечебница (ул. Баранова, 90). Телефон: 71-05-26;- Устиновская ветеринарная лечебница (ул. Молодёжная, 22).Телефон: 36 -63-77.Планируется провести стерилизацию около 3000 собак и кошек Удмуртии.Кроме того, всех животных после процедуры обязательно маркируют и сделают паспорт, если его еще нет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Более 100 случаев ненадлежащего содержания кровель домов выявили в Удмуртии190 новых случаев коронавируса зафиксировали в УдмуртииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.