18 января в Ижевске совершил чин великого освящения воды. Клирик Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска священник Иоанн Сеньков освятил воду в двух местах города: в родниках на набережной Ижевского пруда и на роднике «Важнин ключ». Сообщает пресс-служба Ижевской епархии.Другие источники, где большинство горожан чаще всего набирает воду, также освятили другие клирики столицы Удмуртии.Кроме того чин великого освящения совершили в двух купелях, приготовленных для крещенских купаний в Ижевске. Напомним, они расположились напротив здания Поисково-спасательного отряда МБУ «Поисково-спасательная служба города Ижевска» (ул. Береговая, 1б) и на территории Центра активного отдыха «Экстрим» (Южная набережная, 1).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Есть вопрос: почему отключается светофор на перекрестке улиц Удмуртская - Кирова в Ижевске?Для крещенских купаний в Удмуртии организовали 45 купелейСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.