Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике за последние сутки коронавирусом заразилось еще 190 человек.От болезни скончалась женщина 82 лет. А 189 пациентов выздоровели и были выписаны.За все время пандемии провели 790 059 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 581 тест.Расскажем о статистике по районам:Ижевск - 11 442Воткинск - 1 026Глазов - 1 141Можга - 1 094Сарапул - 829Завьяловский район - 1 330Алнашский район - 542Балезинский район - 364Вавожский район - 212Воткинский район - 269Глазовский район - 189Граховский район - 149Дебесский район - 178Игринский район - 456Камбарский район - 176Каракулинский район - 185Кезский район - 243Кизнерский район - 264Киясовский район - 169Красногорский район - 278Малопургинский район - 340Можгинский район - 266Сарапульский район - 274Селтинский район - 229Сюмсинский район - 172Увинский район - 603Шарканский район - 346Юкаменский район - 197Якшур-Бодьинский район - 330Ярский район - 191К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Легковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмыБереста и сосновый корень из Удмуртии экспортируются в 6 стран мира