За минувшую неделю, с 11 по 17 января 2021 года, ОРВИ заболел 7 141 человек в Удмуртии. Из них 3 823 ребенка. Так, эпидемический порог заболеваемости в регионе превышен на 17,9%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.Чаще заболевают жители городов. На них приходится 71,7% от общего числа зараженных. Так, только в Ижевске за прошедшую неделю зарегистрировали 3 072 пациента с ОРВИ. Из них 1 590 детей. Несмотря на это, в столице Удмуртии уровень заболеваемости все еще остается ниже эпидемического порога на 41%.Общий показатель по региону растет потому, что превышение эпидпорога наблюдается в 13 административных территориях региона и 10 сельских районах.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Карта распространения коронавируса на 19 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихЛегковушка врезалась в троллейбус в Ижевске: пассажиры получили травмы