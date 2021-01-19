В Кировской области завершился третий этап Кубка России по лыжным гонкам 2020-2021. В финальной гонке преследования на 10 и 15 км свободным стилем среди мужчин третье место занял спортсмен из Удмуртии Константин Главатских. Он является мастером спорта международного класса, серебряным призёром этапа Кубка мира в эстафетной гонке 2012 года в чешском Нове Место, чемпионом России и победителем Универсиады в Китае 2009 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.Золото забрал двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, а на втором месте оказался Владислав Вечканов из Челябинской области.Кроме Константина Главатских участие в стартах приняли 10 лыжников из Удмуртии. Так, в двадцатку вошли Дмитрий Япаров (16 место) и Александр Уткин (18 место). Павел Белослудцев занял 28 место. Остальные спортсмены не поднялись в зачете выше 35 строчки.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превысил эпидпорог на 17,9%Карта распространения коронавируса на 19 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевшихСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.