Более 12 миллионов рублей выделили из Фонда президентских грантов для финансирования шести туристических проектов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства.4,6 млн рублей выиграли авторы проекта «Хранители» из Игринского района. Они планируют создать четыре технически оснащенных рабочих площадки - «Лаборатории традиционной культуры», что позволит создать новые точки на туристической карте Удмуртии.Проект «Сибирский тракт в миниатюре» от представителей Селтинского района получил поддержку в размере 2,7 млн рублей на создание историко-парковой зоны с миниатюрными макетами архитектурных достопримечательностей.Проект «Этнокультурный центр «Губи Тур» («Грибной тур») от Ярского района получил 2,2 млн рублей. Там планируют открыть туры в «умирающие» деревни, а также заняться возрождением национальных традиций и кухни народов Удмуртии.Проект «Симулятор средневековья «Донды вакыт» (Эпоха Донды)» из Глазовского района получил 1,9 млн рублей. Авторы разработали приложения для телефона «Дондыtechnology», которое позволит изучать историю и культуру предков. Кроме того непосредственно в парке «ДондыДор» сделают локации, которые будут имитировать быт и праздники средневекового жителя.Следующему проекту «Создание туристического маршрута «Разноцветные Сарамаки» (Кизнерский район) выделили 499,7 тысяч рублей. Средства пойдут на создание туристического маршрута «Разноцветные Сарамаки». По пути туристы будут знакомится с тремя национальностями в разных деревнях: Удмуртский Сарамак, Русский Сарамак и Марийский Сарамак.В Красногорском районе поддержали проект «История одного завода». Финансирование составило 376,6 тысяч рублей. Деньги потратят на обустройство интерактивной музейной комнаты и проведения межрайонного стеклофестиваля на заводе стекла в селе Валамаз.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Лыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке РоссииСкорая протаранила ограждение на перекресте в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.