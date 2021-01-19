Двое подростков 2004 и 2005 годов рождения подозреваются в краже гитар из музыкального салона в Ижевске. Ущерб для магазина составил 26 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.Следователи выяснили, что молодые люди проникли в офис салона ночью. Там сработала сигнализация. Однако это не помешало им похитить две акустические гитары, и успеть скрыться до появления охранника.Их личность была установлена благодаря записям с камер видеонаблюдения и описанию от опрошенных охранников. После этого злоумышленников задержали. Они находились дома в Ленинском районе. В квартире одного из подростков были найдены те самые гитары, которые они украли.Также молодые люди уже успели разместить объявление о продаже в Интернете.Сейчас против подростков, которые раньше уже находились на профилактическом учете, возбудили уголовное дело. Сами подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Производство сырных конфет открыли в УдмуртииШесть туристических проектов из Удмуртии выиграли гранты от президента России