Сырные конфеты с бельгийским шоколадом начали производить в Удмуртии. Кроме этого еще несколько республиканский компаний заявили свою продукцию на рынке в 2020 году, так появилось более 30 новых наименований. Еще 8 региональных предприятий за прошлый год освоили выпуск новых видов продовольствия, сообщает пресс-служба правительства.Сильно расширился рынок мясной продукции. Появились новые сосиски, сервелаты и колбаски для жарки с черемшой и вяленым томатом.О том, что одно из предприятий Удмуртии начало выпускать французский сыр Бюш де Шевр, мы писали ранее.Сообщается, что в следующем 2021 году, в Год села, предприятия республики также будут стремится расширять ассортимент продукции и заявлять на рынок Удмуртии новые продукты.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Шесть туристических проектов из Удмуртии выиграли гранты от президента РоссииЛыжник из Удмуртии взял бронзу на Кубке РоссииСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.