Прошло внеочередное собрание акционеров АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Там Геннадий Кудрявцев был переизбран гендиректором компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Он будет возглавлять «Аксион-холдинг» ближайшие четыре года. Его кандидатуру поддержали держатели 638,7 тыс. голосующих акций . Против высказались 22.73-летний Геннадий Кудрявцев является сотрудником мотозавода уже почти 30 лет. А в 1996 году он занял должность генерального директора и пока никто не сменял его на этом посту.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:190 заболело, 191 выздоровел: все о заболеваемости коронавирусом в Удмуртии за суткиЖителя Узбекистана заключили под стражу за смертельное ДТП в Удмуртии