Почти 1000 сел Удмуртии посетят автоклубы в 2021 году

Почти 1000 сел Удмуртии посетят автоклубы Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021 году, в Год села, 28 автоклубов и 2 библиобуса отправятся в районы Удмуртии и посетят почти 1000 населенных пунктов, где будут организованы культурно-массовые мероприятия для жителей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Автоклубы, как правило, отправляются в те населенные пункты, где число жителей не превышает 100 человек. По словам главы республики Александра Бречалова, строить там дома культуры нецелесообразно. Кстати, в этом году автоклубы уже успели провести 13 мероприятий. На них побывало более 1200 человек.

- Также в 2021 году в рамках нацпроекта мы построим 2 стационарных дома культуры и в 2 зданиях проведем капитальный ремонт, - сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

В 2020 году благодаря автоклубам боле 900 мероприятий прошли в 758 населенных пунктах Удмуртии. На концертах поприсутствовало 75 тысяч жителей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Геннадия Кудрявцева переизбрали гендиректором завода «Аксион»

190 заболело, 191 выздоровел: все о заболеваемости коронавирусом в Удмуртии за сутки

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.