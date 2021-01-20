Молодую ижевчанку осудили за участие в пикете около здания больницы Фото: pixabay.com

Накануне, 19 января 2021 года, Октябрьский районный суд Ижевска вынес приговор 18-летней ижевчанке, которая обвиняется в участии в несанкционированном пикете около здания БУЗ УР «Городская клиническая больница № 2 г. Ижевска». Девушке назначили штраф в размере 5000 рублей. Однако сама подсудимая свою вину не признала. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что пикет у здания больницы проходил днем 25 ноября 2020. Вместе с ижевчанкой там было еще несколько людей. Все они являются участниками общественного движения «Российское Социалистическое Движение». Молодые люди старались привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия. В руках они держали плакаты с тематическими лозунгами.

Через некоторое время к группе пикетчиков подошли сотрудники полиции и попросили остановить несанкционированное мероприятие. Но те отказались. После чего был составлен административный протокол, так как молодые люди своими действиями нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Геннадия Кудрявцева переизбрали гендиректором завода «Аксион»

Почти 1000 сел Удмуртии посетят автоклубы в 2021 году

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.