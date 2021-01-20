Карта распространения коронавируса на 20 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 20 января 2021 года
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось ещё 190 человек, сообщает оперштаб региона. Среди заразившихся 19 детей и 42 пенсионера.
При этом 191 пациент смог победить болезнь и был выписан. К счастью, по данным на 20 января, за прошедшие сутки не скончался ни один житель республики.
Всего на 20 января уже сделали 791 945 тестов. 1 886 исследований провели только за последние сутки.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 11 514
Воткинск - 1 037
Глазов - 1 150
Можга - 1 098
Сарапул - 842
Завьяловский район - 1 336
Алнашский район - 542
Балезинский район - 367
Вавожский район - 212
Воткинский район - 276
Глазовский район - 190
Граховский район - 149
Дебесский район - 183
Игринский район - 457
Камбарский район - 181
Каракулинский район - 187
Кезский район - 246
Кизнерский район - 264
Киясовский район - 170
Красногорский район - 278
Малопургинский район - 345
Можгинский район - 266
Сарапульский район - 280
Селтинский район - 236
Сюмсинский район - 180
Увинский район - 614
Шарканский район - 352
Юкаменский район - 199
Якшур-Бодьинский район - 331
Ярский район - 192
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Видео: четыре автомобиля столкнулись в Ижевске
Испытано на себе: реально ли записаться на прививку от коронавируса в Ижевске