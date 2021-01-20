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Карта распространения коронавируса на 20 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем традиционную статистику
Анна Митрофанова
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Карта распространения коронавируса на 20 января 2021 года

Карта распространения коронавируса на 20 января 2021 года

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразилось ещё 190 человек, сообщает оперштаб региона. Среди заразившихся 19 детей и 42 пенсионера.

При этом 191 пациент смог победить болезнь и был выписан. К счастью, по данным на 20 января, за прошедшие сутки не скончался ни один житель республики.

Всего на 20 января уже сделали 791 945 тестов. 1 886 исследований провели только за последние сутки.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 11 514

Воткинск - 1 037

Глазов - 1 150

Можга - 1 098

Сарапул - 842

Завьяловский район - 1 336

Алнашский район - 542

Балезинский район - 367

Вавожский район - 212

Воткинский район - 276

Глазовский район - 190

Граховский район - 149

Дебесский район - 183

Игринский район - 457

Камбарский район - 181

Каракулинский район - 187

Кезский район - 246

Кизнерский район - 264

Киясовский район - 170

Красногорский район - 278

Малопургинский район - 345

Можгинский район - 266

Сарапульский район - 280

Селтинский район - 236

Сюмсинский район - 180

Увинский район - 614

Шарканский район - 352

Юкаменский район - 199

Якшур-Бодьинский район - 331

Ярский район - 192

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