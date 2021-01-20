Сайт по вопросам вакцинации от COVID-19 запустили в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии заработал сайт о вакцинации от COVID-19 вакцинациякоронавирусур.рф. Там можно узнать актуальную информацию о вакцине в Удмуртии. А также подробно прочитать про особенности и побочные эффекты препаратов. А также узнать о порядке вакцинации, сообщает оперштаб региона.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Удмуртии 18 января. На сегодняшний момент в республике есть 5 442 дозы вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Сейчас регион ожидает поставку еще более 60 тысяч доз.

А наш журналист Евгения Головкова уже проверила на себе, реально ли записаться на прививку. Об этом эксперименте можно прочитать в нашем материале.

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