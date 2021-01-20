8 жителей Удмуртии могут оказаться за решёткой за мошенничество в сфере ЖКХ Фото: pixabay.com

В Сарапуле судом будет рассмотрено уголовное дело, в котором фигурируют сразу восемь жителей Удмуртии. Их обвиняют в ряде преступлений в сфере ЖКХ: мошенничество, неправомерный оборот средств платежей, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. За данные преступления им грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Следствие установило, что один из обвиняемых работал в коммерческой организаций в сфере ЖКХ. Она проводила капитальные ремонты. 37-летний житель Сарапула решил воспользоваться своим положением и украсть деньги со счетов домов, которые они обслуживали.

Для этого он создал преступную группировку, в которую вошли еще 7 человек. Из них четверо - директора подрядных организаций. Еще в состав вошел один индивидуальный предприниматель и два человека, через счета которых производился незаконный оборот денег.

С января 2019 года по май 2020 года все участники вносили в акты выполненных работ ложные суммы. Не потраченные деньги они забирали себе. Общая сумма ущерба составила свыше 200 тыс. руб.

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