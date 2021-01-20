Удмуртия заключила соглашение с Российским футбольным союзом Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Российский футбольный союз, Министерство спорта России, Правительство Удмуртии и Федерация футбола региона подписали соглашения о сотрудничестве. Благодаря документу произойдет распределение ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола. Кроме того это должно повлиять на увеличение количества жителей, которые занимаются футболом. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

- Соглашение с РФС, Правительством Удмуртии и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы и возможности сторон, чтобы сделать футбол еще более доступным для жителей региона. К 2024 году в Удмуртии будет построено и реконструировано несколько инфраструктурных объектов, появятся новые квалифицированные тренеры и судьи и соревнования для учащихся, - говорит Олег Матыцин, министр спорта России.

Так в Удмуртии начнут проводить школьные и студенческие соревнования по футболу и откроют отделения по футболу для девочек. Кроме того в планах построить несколько полей и спортивные залы. Еще хотят запустить площадку для занятий пляжным футболом.

Республика планирует восстановить у ССШОР «ФК «Зенит-Ижевск» статуса Регионального центра РФС.

- Удмуртская Республика – один из первых регионов, спортивной школе которого был присвоен статус Детского футбольного центра. Наша следующая задача уже в рамках заключённого соглашения – создать в регионе условия для начала полноценной работы Регионального центра РФС, - комментирует президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Глава Удмуртии Александр Бречалов заметил, что за минувшие три года в республике появилось 17 новых тренеров по футболу, а число спортсменов-любителей возросло на 20%.

- Мы делаем ставку в первую очередь на развитие массового спорта, детского спорта. Шесть воспитанников спортивных школ республики выступают в клубах Премьер-лиги, четверо - в клубах ФНЛ. Наша задача – создать комфортные современные условия для тренировок, - говорит Александр Бречалов.

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