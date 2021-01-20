46 тысяч человек воспользовались возможностями передвижных медкомлексов в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2020 году передвижные медицинские комплексы сделали 1250 выездов и посетили 1638 населенных пунктов Удмуртии. Так, медицинскую помощь получили более 46 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Среди пациентов 15,5 тысяч человек - это пенсионеры, а 2 948 - дети. Среди медицинских услуг были сделаны 25075 флюорографий и 14167 маммографий. В передвижных медкомлексах можно было поучить консультации терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога.

По имеющимся данным, у пациентов выявили 18 случаев злокачественных новообразований, 44 случая сахарного диабета, 279 случаев болезней системы кровообращения, 131 случай болезней органов дыхания, 56 случаев болезней органов ЖКТ и 45 случаев болезней мочеполовой системы.

При это 405 жителей пришлось госпитализировать.

- Сейчас активно идет процесс сдачи новых ФАПов, которые обслуживают сельское население в Удмуртии. И работа в этом направлении остается приоритетной для республики, несмотря на пандемию, - также рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Удмуртия заключила соглашение с Российским футбольным союзом

Испытано на себе: реально ли записаться на прививку от коронавируса в Ижевске