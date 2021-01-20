20 января в Москве прошло рабочее совещание министра просвещения России Сергея Кравцова и главы Удмуртии Александра Бречалова Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

20 января в Москве прошло рабочее совещание министра просвещения России Сергея Кравцова и главы Удмуртии Александра Бречалова. Там обсуждалась система образования в регионе, в том числе и строительство новых школ.

Пресс-служба главы и правительства республики сообщает, что к 2024 году в Удмуртии должна появится безопасная цифровая образовательная среда.

- Введение цифровой образовательной среды не заменит традиционное образование, - сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Кроме того обсуждалось сколько необходимо создать мест для школьников, чтобы разгрузить учебные заведения, которые работают сейчас. Также обсуждались и возможные субсидии на строительство новых школ, которые сможет выделить региону федерация.

- Несмотря на то, что в Удмуртии активно ведется работа по строительству школ, тем не менее, в настоящее время превышение проектной мощности имеющихся школ составляет 37 497 мест, в том числе 27 249 чел. в городах и 10 248 чел. в сельской местности. Для решения данной проблемы требуется построить порядка 30 школ, - говорит Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

При этом Сергей Кравцов отметил, что Удмуртия уже сейчас является одним из лидеров по строительству социальных объектов.

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