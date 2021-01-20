Ролик московского блогера про Ижевск набрал более 100 тысяч просмотров

18 января в тренды «YouTube» попал ролик московского блогера и юриста Андрея Подшивалова про Ижевск. Видео набрало 94 тысячи просмотров за один день. А сейчас там уже более 114 тысяч просмотров. На своем канале «Yardrey 2» затронул проблему экологии в столице Удмуртии.

Молодой человек побывал в нескольких лесопарковых зонах нашего города. Он восхитился их красотой, богатой флорой и фауной. Однако, при этом он заметил, что городские леса превращаются в свалки, потому что жители мусорят там. Он призвал людей бережнее относится к природе.

- У меня совершенно нет цели «захейтить» Ижевск или жителей Ижевска. Я хочу показать этим роликом, что одна семья может сделать довольно много. Возьмите с собой семью и облагородьте территорию, где вы живете, - говорит Андрей.

Кроме того, он рассказал, что в детстве сам часто гостил у родственников в Ижевске, поэтому ему обидно, что к таким красивым местам столь безответственно относятся. В ролике сам блогер со своей семьей отправились очищать лесок рядом с ТЦ «Италмас». В итоге они собрали двадцать 120-литровых мешков мусора.

В администрации торгового центра «Италмас» прокомментировали ролик блогера. Руководство рассказало «Комсомолке», что поддерживает такого рода гражданские инициативы.

- Со своей стороны прикладываем максимум усилий, чтоб территория была максимально чистой, а экологическая обстановка благоприятной: сбор и вывоз отходов разделён на ТБО и ТКО, проводится ежедневная уборка прилегающей территории. Также сотрудники ТРЦ «Италмас» дважды в год проводят субботник и убирают не только свою территорию, но и территорию за границами своего земельного участка, а именно, территорию общегородской лесополосы, о которой и ведётся речь в данном видео, - рассказали в администрации торгового центра.

Ролик вызвал такой резонанс, что без внимания его не оставили и в администрации города. Мэр города Олег Бекмеметьев отметил, что благоустройство парка есть в планах властей.

- Я понимаю, что хайпануть на этой теме, конечно, желание у многих возникает. Поэтому конкретных комментариев не хочу давать по данному произведению искусства. Мы первый этап провели в прошлом году и уже начали оформлять, что касается входной части в эту территорию. Что касается внутренней части, мы должны это сделать в соответствии с законодательством. Никаких там не должно быть капитальных работ в плане того, чтобы фундаменты закладывать, углубляться в грунт, не дай бог, чтобы деревья не пострадали, - комментирует ситуацию Олег Бекмеметьев.

В администрации отметили, что данное видео было посылом к горожанам, которые должны сохранять в чистоте этот лес.

- Если этот лес рассматривается горожанами не как несанкционированная свалка, а как место массового пребывания, рекреации, для чего он собственно и есть. В этом смысле он должен быть комфортным, привлекать туда людей, чтобы было стыдно каждому бросать туда мусор. Наверное, это в первую очередь посылом было, - прокомментировал ситуацию Олег Бекмеметьев «Комсомолке».

Также власти задались вопросом, есть ли на территории лесополосы мусорные баки, которые бы обеспечивали чистоту. Олег Бекмеметьев заговорил о возможной установке мусорных площадок.

- Но отчего мусорят? Нет мусорок, может быть? Установка мусорных площадок что подразумевает? Сделать площадку, залить бетон, копать столбы, чтобы поставить навес, сделать дорогу, по которой поедет тот же мусоровоз, - рассказывает глава города.

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