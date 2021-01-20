4 машины и маршрутка столкнулись на трассе в Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

20 января в 14 часов 29 минут на 134 километре дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» столкнулись 4 автомобиля и микроавтобус. 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщил, что по предварительным данным, ДТП произошло потому, что 22-летний водитель автомобиля «Иж» не соблюдал дистанцию и врезался в стоящие перед ним автомобили ВАЗ 2110, Lada Kalina, Lada Vesta и автобус марки «Газель».

Всего в машинах находилось 10 человек, еще 8 пассажиров и один водитель были в этот момент в маршрутке.

Травмы получили водитель автомобиля «ИЖ», его пассажир - 24 летний мужчина, два пассажира автобуса - 61-летняя женщина и 19-летняя девушка, и 22-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110. К счастью, погибших нет.

Ликвидацией последствий ДТП занимались 27 человек и 11 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сейчас на месте регулированием движения занимаются сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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