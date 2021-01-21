Многодетная мать из Ижевска «заказала» бывшего мужа киллеру ради пособия

Мать четырех детей из Ижевска решила организовать убийство бывшего супруга ради получения пособия Фото: pixabay.com

История, больше похожая на сюжет детективного сериала, произошла в Ижевске: 38-летняя мать четырех детей решила организовать убийство бывшего супруга ради получения пособия.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, информация о готовящемся покушении была получена оперативниками межрайонного отдела №6 Управления уголовного розыска республиканского МВД. Ижевчанка намеревалась «заказать» 43-летнего мужчину, отца своих несовершеннолетних детей, ради того чтобы получить пособие по потере кормильца.

По версии следствия, женщина обратилась к знакомому, который уже ранее был судим и отбывал наказание в местах заключения. За убийство бывшего мужа она пообещала ему 130 тыс. рублей.

Чтобы вывести заказчицу на чистую воду, оперативники инсценировали убийство и показали ей поддельные фотографии «мертвого» мужчины. После передачи денег женщину сразу задержали сотрудники полиции.

Теперь против ижевчанки возбуждено уголовное дело. Пока идет следствие, многодетную мать заключили под стражу, ей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

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