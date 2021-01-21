Новый советник по проектной деятельности появился у главы Удмуртии

На должность советника главы Удмуртии по проектной деятельности назначен Дмитрий Кущин Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии на должность советника главы республики по проектной деятельности назначен Дмитрий Кущин, об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Дмитрий Кущин имеет юридическое образование и свободно владеет английским языком, обучался в московской Высшей школе экономики и работал в федеральной антимонопольной службе. Затем он занял должность ведущего аналитика в Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Новый советник Александра Бречалова имеет большой опыт проектной деятельности. Три года он являлся помощником сопредседателя Центрального штаба исполкома Общероссийского народного фронта. В его обязанности входила подготовка форумов действий с участием Президента России. Впоследствии Дмитрий Кущин возглавил управление в постоянном представительстве главы Удмуртии при Президенте Российской Федерации и проектный офис.

О семейном положении Дмитрия Кущина сообщается, что он женат и имеет дочь.

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