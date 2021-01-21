Еще 189 человек заразилось коронавирусом в Удмуртии Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике зафиксировали 189 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 025 жителей региона уже поставили прививку от COVID-19 после начала массовой вакцинации.

Среди заболевших 11 детей и 46 пенсионеров. При этом 187 пациентов смогли справиться с болезнью. Никто, к счастью, не умер.

За все время пандемии 24 027 человек заразилось коронавирусом в Удмуртии. Из них 20 160 человек выздоровели и были выписаны. 321 житель скончался.

По данным на утро 21 января, в республике проведено 794 305 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 360 тестов.

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