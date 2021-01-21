Депутаты Ижевска получили право включать в Реестр наказов строительство пандусов

Фото: со страницы в «Фейсбук» председателя городской думы Ижевска Фарита Губаева

Председатель городской думы Ижевска на своей странице в «Фейсбук» сообщил, что больше 2000 ижевчан передвигаются по городу на колясках для инвалидов. Поэтому в городе необходимо создавать доступную среду. Главной проблемой сейчас остаются пандусы около подъездов жилых домов.

Дело в том, что из бюджета республики устройство пандусов не финансируется. Так как они являются общедомовой собственностью. Их установку должны оплачивать управляющая компания или ТСЖ, с согласия всех жителей.

- Какое я вижу решение? Каждый депутат Городской думы Ижевска имеет возможность распределить 2 млн рублей бюджетных средств в год на выполнение Реестра наказов избирателей своего округа, - сообщил Фарит Губаев.

Так, на одной из сессий Городской думы Ижевска депутаты получили право включать в Реестр наказов строительство пандусов. Кроме того обсудили софинансирование организации пандусов у подъездов со стороны граждан.

- Такая партнерская схема совместного финансирования уже много лет применяется в программах благоустройства дворов, ремонта лифтов. Жители охотно участвуют в таких проектах, - подчеркнул председатель городской думы.

Также Фарит Губаев сообщил, что возьмет эту тему на личный контроль.

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