3 ковид-центра в Удмуртии вернутся к обычному режиму работы Фото: оперштаб Удмуртии

ГКБ №8 в Ижевске, Сарапульскую городскую больницу и Воткинскую районную больницу из ковид-центров перепрофилируют обратно. С февраля они начнут принимать пациентов в обычном режиме, сообщает пресс-служба министертсва здравоохранения Удмуртии.

Ижевская и Сарапульская больницы возобновят работу во своему профилю уже с 1 февраля. А в Воткинске медучреждение перепрофилируют к 15 февраля. Отмечается, что нынешних пациентов переведут в другие ковид-центры. После чего проведут полную дезинфекцию помещений.

Так, после перепрофилирования этих трех больниц, коечный фонд Удмуртии для пациентов с коронавирусом составит 2 349 мест. Из них 242 койки оснащены ИВЛ, а 1 083 - кислородом.

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