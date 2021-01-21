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Мужчина и женщина задохнулись в собственной бане в Удмуртии

Их тела обнаружили односельчане
Анна Митрофанова
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Мужчина и женщина задохнулись в собственной бане в Удмуртии

Мужчина и женщина задохнулись в собственной бане в Удмуртии

Фото: Архив «КП» в Ижевске

18 января 2021 года жители села Чур Якшур-Бодьинского района нашли в бане тела 62-летнего мужчины и 60-летней женщины. Сейчас правоохранительными органами проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК по Удмуртии.

Уже удалось установить, что мужчина и женщина являлись хозяевами бани, в которой были найдены. На телах не обнаружили следы насильственной смерти. Также выяснили, что баню они построили совсем недавно и мылись там в первый раз. Поэтому был сделан вывод, что пострадавшие моги отравится угарным газом.

Следователи осмотрели место, опросили односельчан. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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