Спортсмен из Удмуртии возглавил мировой рейтинг велосипедистов Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Спортсмен из Сарапула Александр Казанцев возглавил мировой рейтинг UCI по BMX-рейсу среди юниоров за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

ВМХ-рейс – экстремальный вид спорта, в котором спортсмены на велосипедах выполняют различные трюки на треке.

- Ранее Александр неоднократно завоёвывал высокие награды на республиканских и всероссийских конкурсах, - говорится в сообщении.

Кроме Александра в список попали еще трое россиян. Они заняли там 8, 9 и 54 места.

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