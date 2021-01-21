Роботы-стенографисты начнут работать в мировых судах Ижевска Фото: pixabay.com

В 20 залах судебных заседаний на участках мировых судей Ижевска заработают роботы-стенографисты. Отечественную систему назвали «Нестор.ПРАВОСУДИЕ». Электронные помощники будут фиксировать все, что происходит во время заседания, а затем хранить аудио-и видеозаписи. Кроме того пресс-служба правительства Удмуртии отмечает, что система сможет распознавать речь и транскрибирование ее.

Это позволит сократить время на подготовку судебного протокола.

Системы уже настроены и готовы к работе.

- Цифровая трансформация государственных услуг – долговременный тренд и одна из ключевых задач. Поэтому мы приняли решение о проведении закупки. В дальнейшем мы рассчитываем оснастить и другие участки не только в столице, но и в других городах и районах, - говорит Айваз Марданшин, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики:

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