Карта распространения коронавируса на 21 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 21 января 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике зафиксировали 189 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 025 жителей региона уже поставили прививку от COVID-19 после начала массовой вакцинации.
Среди заболевших 11 детей и 46 пенсионеров. При этом 187 пациентов смогли справиться с болезнью. Никто, к счастью, не умер.
По данным на утро 21 января, в республике проведено 794 305 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 360 тестов.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 11 594
Воткинск - 1 037
Глазов - 1 180
Можга - 1 103
Сарапул - 842
Завьяловский район - 1 343
Алнашский район - 544
Балезинский район - 367
Вавожский район - 217
Воткинский район - 276
Глазовский район - 193
Граховский район - 152
Дебесский район - 191
Игринский район - 466
Камбарский район - 181
Каракулинский район - 187
Кезский район - 250
Кизнерский район - 264
Киясовский район - 170
Красногорский район - 283
Малопургинский район - 349
Можгинский район - 271
Сарапульский район - 280
Селтинский район - 237
Сюмсинский район - 180
Увинский район - 619
Шарканский район - 352
Юкаменский район - 202
Якшур-Бодьинский район - 337
Ярский район - 196
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