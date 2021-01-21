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Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса на 21 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем традиционную статистику
Анна Митрофанова
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Карта распространения коронавируса на 21 января 2021 года

Карта распространения коронавируса на 21 января 2021 года

Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике зафиксировали 189 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 025 жителей региона уже поставили прививку от COVID-19 после начала массовой вакцинации.

Среди заболевших 11 детей и 46 пенсионеров. При этом 187 пациентов смогли справиться с болезнью. Никто, к счастью, не умер.

По данным на утро 21 января, в республике проведено 794 305 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 360 тестов.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 11 594

Воткинск - 1 037

Глазов - 1 180

Можга - 1 103

Сарапул - 842

Завьяловский район - 1 343

Алнашский район - 544

Балезинский район - 367

Вавожский район - 217

Воткинский район - 276

Глазовский район - 193

Граховский район - 152

Дебесский район - 191

Игринский район - 466

Камбарский район - 181

Каракулинский район - 187

Кезский район - 250

Кизнерский район - 264

Киясовский район - 170

Красногорский район - 283

Малопургинский район - 349

Можгинский район - 271

Сарапульский район - 280

Селтинский район - 237

Сюмсинский район - 180

Увинский район - 619

Шарканский район - 352

Юкаменский район - 202

Якшур-Бодьинский район - 337

Ярский район - 196

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