Полицейские прикрыли очередной наркопритон в Ижевске Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

33-летний неработающий и ранее судимый житель Ижевска подозревается в организации в свое квартире на улице Буммашевская наркопритона в сентябре 2020 года. Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что в квартире обвиняемого проживает так же его супруга. Однако и этот факт не остановил его от того, чтобы предоставить их совместную площадь наркозависимым лицам для изготовления и потребления запрещенных веществ.

Отмечается, что сами хозяева квартиры так же являются наркозависимыми.

Во время задержания в квартире находились посторонние люди, которые употребляли наркотики. Против них были составлены протоколы об административных правонарушениях. И это стало косвенным доказательством вины ижевчанина.

Кроме того на месте задержания нашли шприцы и другие принадлежности для изготовления наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело. Ижевчанину грозит срок до 4 лет лишения свободы.

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