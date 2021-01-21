Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в командном Кубке Первого канала

Спортсменки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в командном Кубке Фото: Диля Ахмадишина

С 5 по 7 февраля 2021 года в Москве пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию. Участие там примут две уроженки Удмуртии - Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Победительница Олимпийских игр, уроженка Ижевска Алина Загитова станет капитаном одной из команд. А вот уроженка Глазова Елизавета Туктамышева станет участницей и выступит в женском одиночном катании.

- Стать капитаном команды в таком турнире - большая честь для меня. Уверена, что выступления на льду Кубка Первого канала доставят радость зрителям, а для спортсменов станут новой возможностью продемонстрировать весь арсенал своих талантов и способностей, - говорит Алина Загитова.

Вторую команду в конкурсе возглавит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. А призовой фонд конкурса составляет 10 миллионов рублей. Участники выступят в короткой и произвольной программе в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Команды сформируют с помощью жеребьевки. В Кубке примут участие спортсмены, которые заняли призовые места на чемпионатах России 2021, Европы 2020 и чемпионы мира.

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