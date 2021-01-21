191 случай незаконной вырубки леса выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

В 2020 году лесными инспекторами проведено более 8 тысяч рейдов по контролю за нарушениями в области охраны среды и охоты. Выявлено 1342 нарушения лесного законодательства. В том числе 191 случай вырубки леса, ущерб от которых составил более 62 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Однако, стоит отметить, что количество нарушений снизилось на 21% по сравнению с 2019 годом.

Напомним, с ноября 2020 года в Удмуртии решили усилить работу по пресечению преступлений в лесах. Так, например, запустили предновогоднюю профилактическую операцию «Ель». В ходе рейдов совместно с правоохранительными органами в рамках проекта выявили 63 нарушения, и начали несколько расследований по этим фактам.

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