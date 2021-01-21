Почти 500 жителей Удмуртии уже записались на прививку от COVID-19 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Пресс-служба Минздрава Удмуртии сообщает, что только за два дня 467 жителей республики уже записались на вакцинацию от Covid-19 через портал Госуслуг. Отмечается, что на данный момент открыта регистрация только на ближайшие две недели.

Первые прививки в рамках массовой вакцинации поставят согласно графику в субботу - 23 января. За две оставшиеся субботы января планируют сделать 820 прививок. Кроме того 2,5 тысячи доз оставят для сотрудников медучреждений и педагогов.

Минздрав сообщает, что, если вы не смогли записаться на прививку через сайт, можно позвонить в поликлинику или обратиться в колл-центр 8-800-100-24-47.

Напомним, ранее наш журналист пыталась записаться на вакцинацию. Что из этого вышло - читайте в нашем материале.

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