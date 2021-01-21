Удмуртия вошла в топ-10 регионов по качеству электронных госуслуг в России Фото: Архив «КП» в Ижевске

Минэкономразвития России составило рейтинг регионов по качеству предоставления государственных услуг в электронной форме за 2020 год. Удмуртия вошла в десятку этого топа.

Оценивалось сразу несколько параметров. Например, полнота представленной на портале информации о госуслуге, наличие кнопки «Получить услугу» и главное ее функциональность, удобство и функциональность формы подачи, возможность оплатить госпошлину и другое.

- Формат получения госуслуг в электронном виде становится нормой для жителей Удмуртии. Электронные госуслуги значительно экономят время, а в сложившейся эпидемиологической обстановке позволяет сохранить здоровье. На сегодняшний день 69,05% жителей республики имеют подтвержденную учетную для порталов госуслуг, - говорит министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

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