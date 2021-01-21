История падения бензовоза в Удмуртии: эвакуированные жильцы вернулись в квартиры

Эвакуированные жильцы вернулись в квартиры Фото: пресс-служба администрации города Глазова
Жители, которых накануне вечером, 20 января, эвакуировали из дома №45 по ул. Пряженникова в Глазове вернулись в свои квартиры. Так же на месте ДТП восстановили движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Накануне, 20 января, этим занимались спасатели. Они подняли бензовоз и устраняли последствия разлива топлива.
Напомним, днем 20 января в Глазове на улице Пряженникова в Глазове бензовоз сошел в кювет. Место разлива накрыли пенной подушкой. Погибших и пострадавших в результате ДТП не было.
Также было принято решение эвакуировать жителей ближайшего к месту аварии дома. Сообщается, что большинство разъехалось по родственникам, а некоторые отправились в пункт временного размещения, который оперативно организовали в школе №13.
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