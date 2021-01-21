На улице Орджоникидзе в Ижевске снесли здание бывшего училища Фото: pixabay.com

Читателей «Комсомолки» интересует вопрос, что появится на месте бывшего профессионального училища №7 на перекрестке ул. Ленина и Орджоникидзе, которое снесли недавно.

Почему снесли?

Ответ на этот вопрос нам дали в управлении архитектуры администрации города. Там пояснили, что объект принадлежал ИжГТУ. И именно руководство учебного заведения принимало решение, что делать с постройкой, которая появилась еще в 1931 году. Разрешения администрации Ижевска на снос не требовалось.

Что построят?

На этот вопрос ответили уже представители ИжГТУ.

— У ИжГТУ есть право оперативного пользования земельным участком. Мы осуществили снос здания по согласованию с Минобрнауки России. Теперь готовятся акты заключения кадастрового инженера, что объект отсутствует. Потом мы отправим их в Минобрнауки РФ и откажемся от права оперативного использования этим земельным участком, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе университета.

Кроме того мы уже отправили запрос в Минобрнауки России, чтобы разобраться с дальнейшим сценарием развития на этом участке. В администрации город же заявили, что документы по благоустройству территории уже разработаны, однако еще находятся в стадии публичных слушаний.

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