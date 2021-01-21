Журналисты из Удмуртии вошли в число победителей Всероссийского конкурса «СМИротворец» Фото: pixabay.com

Журналисты из Удмуртии вошли в число победителей XII Всероссийского конкурса «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в номинации «Нация победителей». Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной политики региона.

Конкурс проводится в двух категориях. В составе жури были политики, ученые и журналисты. Они высоко оценили фильм удмуртских журналистов «Эшелон 336» и рубрику «Великой Победе – 75» Елены Слесаревой.

Стоит отметить, что получение звания «СМИротворца» высоко ценится в журналисткой среде.

- СМИ официально признаны в нашей стране наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики. Сейчас как никогда важно, чтобы средства государственной поддержки расходовались эффективно и доставались лучшим из лучших, — пишет в своем письме Главе республике Александру Бречалову член Общественной палаты России Маргарита Лянге.

Также Маргарита Лянге является членом Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, президентом Гильдии межэтнической журналистики и руководителем оргкомитета конкурса «СМИротворец - 2020».

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