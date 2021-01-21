В Удмуртии впервые проходит месячник льготной стерилизации домашних животных Фото: pixabay.com

В Удмуртии впервые проходит месячник льготной кастрации и стерилизации домашних животных. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» мы узнали у Станислава Явкина, начальника Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных, о подробностях акции.

Из нашего подкаста вы узнаете, сколько стоит процедура, что она в себя включает и в каких ветклиниках Ижевска она доступна.

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