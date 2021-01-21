Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 21 января 2021 года: ковид-центры перепрофилируются обратно и почти 500 жителей желают поставить прививку

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 21 января 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в республике зафиксировали 189 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 025 жителей региона уже поставили прививку от COVID-19 после начала массовой вакцинации.

Среди заболевших 11 детей и 46 пенсионеров. При этом 187 пациентов смогли справиться с болезнью. Никто, к счастью, не умер.

За все время пандемии 24 027 человек заразилось коронавирусом в Удмуртии. Из них 20 160 человек выздоровели и были выписаны. 321 житель скончался.

По данным на утро 21 января, в республике проведено 794 305 исследований на коронавирусную инфекцию. За последние сутки сделали 2 360 тестов.

Карту распространения коронавируса можно посмотреть по ссылке.

3 ковид-центра в Удмуртии вернутся к обычному режиму работы. Ижевская и сарапульская больницы возобновят работу во своему профилю уже с 1 февраля. А в Воткинске медучреждение перепрофилируют к 15 февраля. Отмечается, что нынешних пациентов переведут в другие ковид-центры.

Только за два дня 467 жителей республики уже записались на вакцинацию от Covid-19 через портал Госуслуг. За две оставшиеся субботы января планируют сделать 820 прививок.

Коронавирус в России

Генпрокуратура России выявила 150 фейковых новостей о коронавирусе в 2020 году. Сотрудники направили требования заблокировать доступ к недостоверной информации, сообщает RT на русском. Отмечается, что больше всего фейковых сообщений появлялось в марте апреле и мае.