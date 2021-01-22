Дорогая поездка: таксист подозревается в краже почти 300 тысяч у клиента в Ижевске

В Ижевске таксист похитил у клиента почти 300 тысяч рублей Фото: Архив КП

Подозреваемого в краже таксиста задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Правоохранительные органы сообщают, что в конце декабря 2020-го года 46-летний таксист вез домой из кафе одного из сотрудников ижевского завода. Пассажир расплатился, вышел, но выронил телефон. Таксист забрал мобильное устройство, ввел пароль, который ранее запомнил, и перевел с банковских счетов клиента сумму в 285 000 рублей. Украденное потратил на раздачу своих долгов.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на до 6 лет.

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