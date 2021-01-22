За разлив нефтепродуктов Ижевская администрация получила иск от прокуратуры города

Нефтеотходы должны быть ликвидированы администрацией Ижевска Фото: Эдуард КАРИПОВ

Прокуратура Индустриального района прокомментировала загрязнение Карлутки нефтеотходами. Как сообщили представители правоохранительных органов, место скопления нефти принадлежит администрации Ижевска. Поэтому теперь они получили иск.

В ноябре жители города заметили, что речка Карлутка приобрела странный цвет и маслянистые разводы на поверхности. Проведя экспертизу, специалисты признали, что берег загрязнен нефтепродуктами.

— Отходы производства и потребления подлежат сбору, утилизации, обезвреживанию и захоронению безопасными для здоровья населения и среды обитания способами. Однако администрация города Ижевска не приняла меры по предотвращению плодородного слоя почвы. В результате разлива нефтепродуктов были возможному загрязнению подземных вод, а также реки Карлутка, — сообщает прокуратура.

По данным фактам прокурор, в защиту прав жителей города на благоприятную окружающую среду, в адрес государственного органа направил исковое заявление с требованием о ликвидации несанкционированного размещения нефтепродуктов. В настоящий момент прокуратура контролирует рассмотрение иска.

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