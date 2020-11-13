Нефтепродукты сбрасывали на берегу речки Карлутки в Ижевске Фото: pixabay.com

Нефтепродуктами загрязняли правый берег речки Карлутки в Ижевске. Комментарий по происшествию «Комсомолке» дала Анастасия Долина, помощник прокурора Индустриального района города Ижевска.

- Прокуратура осуществила выход на объект в рамках рабочей группы вместе с министерством природных ресурсов, администрацией района и управлением благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. Было установлено, что вблизи правого берега Карлутки имеется скопление жидких нефтепродуктов, но установить источник сброса не представилось возможным, - сообщила помощник прокурора.

Отметим, что берег реки находится в ведении администрации города. В связи с этим в адрес государственного органа направили исковое заявление об устранении нарушений. На данный момент его рассматривает суд.

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