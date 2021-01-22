185 человек заболели коронавирусом за сутки в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб региона.

Но за тот же период 188 пациентов смогли победить болезнь и были выписаны. 4 человека, к сожалению, скончалось. Мужчинам было 67 лет и 72 года, женщинам - 55 лет и 81 год.

За все время пандемии 24 212 человек заболело коронавирусной инфекцией. 20 348 из них уже выздоровели. А 325 случаев закончились летально.

По данным на утро 22 января в республике уже сделали 798 107 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки провели 3 802 теста.

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