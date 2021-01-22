141 здание осталось без тепла из-за повреждений сетей в Ижевске

140 зданий остались без тепла из-за повреждений сетей в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня, 22 января, ночью произошло повреждение на теплосети в районе дома № 101 по улице Союзной в Ижевске. Из-за этого в 141 здании на улицах Союзная, Молодежная и проспект Калашникова отключили тепло. Пресс-служба МЧС по Удмуртии сообщает, что среди них 125 многоквартирных жилых домов, 10 школ и 6 детских садов. Сейчас 5 бригад и 6 единиц техники компании «Удмуртские коммунальные системы» занимаются устранением аварии, сообщает пресс-служба предприятия.

Также планируется произвести переключение, после которого под ограничением останутся 53 здания, в том числе 47 домов и 6 соцобъектов.

Ремонт должен завершится 22 января к 18:00.

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