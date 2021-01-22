Вердикт по делу двойного убийства в Ижевске вынесли присяжные

Троим мужчинам суд присяжных вынес вердикт в Ижевске, Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии/Ирина Бурцева

По делу о двойном убийства на ул. Холмогорова в Ижевске коллегия из восьми присяжных вынесла обвинительный вердикт. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Напомним, отца-бизнесмена и его 22-летнего сына убили в собственной квартире.

В июне 2019-го года обвиняемые проникли в квартиру пострадавших, убили 22-летнего сына и 44-летнего предпринимателя. Нарушители похитили украшения, деньги и ценные вещи из дома общей суммой на 31 млн. рублей. Позже подозреваемых в убийстве обнаружили в Беларуси и вернули в Ижевск.

- Представленные государственными обвинителями доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении всех подсудимых, - поясняется в сообщении прокуратуры.

Напомним, что итоговый приговор вынесет суд.

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