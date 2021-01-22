Полтора миллиона рублей сэкономила Удмуртия на электронных уведомлениях о нарушении ПДД Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии за тестовый период электронно было отправлено 35235 постановлений за нарушения ПДД жителям республики. За счет этого региону удалось сэкономить полтора миллиона рублей, так как отправка каждого бумажного письма обошлась бы в 75,8 рублей за штуку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Эти средства принадлежат дорожному фонду республики. Подсчитали, что на сэкономленные средства можно установить светофор или сделать 8 остановок.

Сейчас планируется перевести как минимум 30% постановлений в электронный формат. Это позволит экономить до 50 миллионов рублей ежегодно. Кроме того такой способ доставки писем является более экологичным.

Для жителей также есть свои плюсы. Введение электронного сервиса по доставке постановлений о нарушениях ПДД ускорило доставку писем и расширило возможности населения оплачивать штрафы со скидкой в 50%.

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