«Была угроза взрыва»: в Ижевске загорелся склад на Пойме

В Ижевске горел склад на Пойме
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Сегодня, 22 января, в 08:46 на Центральный пункт пожарной связи ЦУКС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение о пожаре на улице Пойма. Там горел одноэтажный склад. Был объявлен повышенный ранг вызова. На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 25 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
Дело в том, что внутри находились баллоны с газом, которые могли взорваться.
- Была угроза взрыва, так как на складе было пять баллонов. Личным составом подразделений баллоны были эвакуированы, - говорит начальник службы пожаротушения подполковник внутренней службы Сергей Вахрушев.
На месте развернули оперштаб, для мониторинга обстановки привлекли беспилотные авиационные системы. Спасатели работали в условиях сильного задымления и крайне высоких температур, чем подвергали свою жизнь опасности.
В 9:31 пожар удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.
На данный момент выясняются причины произошедшего.
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