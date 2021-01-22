«Была угроза взрыва»: в Ижевске загорелся склад на Пойме

В Ижевске горел склад на Пойме Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 22 января, в 08:46 на Центральный пункт пожарной связи ЦУКС Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике поступило сообщение о пожаре на улице Пойма. Там горел одноэтажный склад. Был объявлен повышенный ранг вызова. На место сразу выехали пожарно-спасательные подразделения в количестве 25 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Дело в том, что внутри находились баллоны с газом, которые могли взорваться.

- Была угроза взрыва, так как на складе было пять баллонов. Личным составом подразделений баллоны были эвакуированы, - говорит начальник службы пожаротушения подполковник внутренней службы Сергей Вахрушев.

На месте развернули оперштаб, для мониторинга обстановки привлекли беспилотные авиационные системы. Спасатели работали в условиях сильного задымления и крайне высоких температур, чем подвергали свою жизнь опасности.

В 9:31 пожар удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.

На данный момент выясняются причины произошедшего.

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