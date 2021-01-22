3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В 2021 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 3,5 километра трамвайных путей. Работы пройдут на участках по улицам К. Маркса, Орджоникидзе, Ленина, Кирова, Халтурина, Школьная, Магистральная, 40 лет Победы и других. Там заменят рельсы и шпалы, сообщает пресс-служба города.
Уже сейчас служба пути МУП «ИжГЭТ» занимается подготовкой к сезону ремонтов: закупает материалы и согласовывает работы с коммунальщиками. При ремонте будут использованы новые технологии укладки трамвайных путей с использованием шпал с анкерным креплением. Новое крепление снижает шум и вибрацию от проходящих трамваев.
Кстати, в 2020 году отремонтировали только 700 м наиболее опасных участков трамвайных путей в Ижевске.
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