3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2021 году в Ижевске планируют капитально отремонтировать 3,5 километра трамвайных путей. Работы пройдут на участках по улицам К. Маркса, Орджоникидзе, Ленина, Кирова, Халтурина, Школьная, Магистральная, 40 лет Победы и других. Там заменят рельсы и шпалы, сообщает пресс-служба города.

Уже сейчас служба пути МУП «ИжГЭТ» занимается подготовкой к сезону ремонтов: закупает материалы и согласовывает работы с коммунальщиками. При ремонте будут использованы новые технологии укладки трамвайных путей с использованием шпал с анкерным креплением. Новое крепление снижает шум и вибрацию от проходящих трамваев.

Кстати, в 2020 году отремонтировали только 700 м наиболее опасных участков трамвайных путей в Ижевске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полтора миллиона рублей сэкономила Удмуртия на электронных уведомлениях о нарушении ПДД

«Была угроза взрыва»: в Ижевске загорелся склад на Пойме