60 новых домов построили в Удмуртии в 2020 году Фото: pixabay.com

В 2021 году в Удмуртии появится 839 тысяч квадратных метров нового жилья. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

Также он сообщил, что сейчас в республике возводят еще 100 многоквартирных домов общей площадью более 1,5 млн квадратных метров.

В 2020 году в Удмуртии построили 60 новых домов. Там разместил 7 тысяч квартир. Всего это 802,6 тыс. квадратных метров жилья. Большая часть многоэтажек построена в Ижевске - 55,2%.

- Чтобы проще было представить - это 35 Центральных площадей Ижевска, - пишет Ярослав Семенов.

К ДРГУИМ НОВОСТЯМ:

3,5 километра трамвайных путей капитально отремонтируют в Ижевске

1000 ижевчан поставили прививки от коронавируса

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.