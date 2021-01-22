1000 ижевчан поставили прививки от коронавируса Фото: pixabay.com

Более 1000 ижевчан вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города.

- В Удмуртию уже поставлено 5400 доз вакцины от коронавируса. Иммунизацию прошли работники медицинских учреждений, сейчас прививают сотрудников образовательных организаций. В Ижевске привились чуть более 1000 человек. По мере поступления вакцины в регион будем прививать остальные категории граждан, - пояснила Елена Корякина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения УР по вакцинопрофилактике.

Отмечается, что вакцинация от ковида уже внесена в Национальный календарь профилактических прививок.

Напомним, массовая вакцинация в Удмуртии началась 18 января 2021 года . Она проводится 2 раза в неделю - по средам для коллективов организаций и по субботам для всех желающих. В Удмуртии на прививку записалось почти 500 человек.

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